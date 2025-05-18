18 мая в Серпухове пройдут торжества в честь иконы "Неупиваемая чаша"

Праздничные мероприятия посвящены 147-й годовщине явления чудотворной иконы.В воскресенье, 18 мая, в Серпухове пройдут праздничные торжества в честь 147-летия явления чудотворной иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша".
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