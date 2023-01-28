Рябков: РФ призывает все стороны избежать ядерного конфликта в Северо-Восточной Азии

Российская Федерация призывает все вовлеченные в ситуацию вокруг Корейского полуострова стороны сфокусироваться на том, чтобы исключить возможность ядерного столкновения в регионе, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская Федерация призывает все вовлеченные в ситуацию вокруг Корейского полуострова стороны сфокусироваться на том, чтобы исключить возможность ядерного столкновения в регионе, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
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