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Рябков: РФ призывает все стороны избежать ядерного конфликта в Северо-Восточной Азии

Рябков: РФ призывает все стороны избежать ядерного конфликта в Северо-Восточной Азии

Российская Федерация призывает все вовлеченные в ситуацию вокруг Корейского полуострова стороны сфокусироваться на том, чтобы исключить возможность ядерного столкновения в регионе, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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