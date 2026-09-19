Причиной могла стать колбаса. Семья с детьми насмерть отравилась под Саратовом

Женщина и двое детей скончались после отравления в Саратовской областиСледственный комитет Российской Федерации В Саратовской области после возможного отравления скончались 50-летняя женщина и двое детей, еще одного несовершеннолетнего санавиацией доставили в Саратов в состоянии средней тяжести.