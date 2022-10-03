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Минобороны показало кадры боевой работы ракетных комплексов "Искандер"

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" Западного военного округа по нанесению ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

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