Минобороны показало кадры боевой работы ракетных комплексов "Искандер"

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" Западного военного округа по нанесению ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" Западного военного округа по нанесению ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
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