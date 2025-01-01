Российские штурмовики намерены ликвидировать крупный опорник ВСУ южнее Покровска

Особенно ожесточённые бои разворачиваются за Лысовку и Зелёное. Российские подразделения атакуют эти населённые пункты с восточных и западных окраин, одновременно ведя штурм укреплённых позиций противника на высотах между ними, в направлении Чунишино.
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