В Киеве объявили воздушную тревогу

Жителей украинской столицы предупредили об угрозе с воздуха утром в пятницу.Согласно сведениям украинского сервиса по оповещению населения, воздушную тревогу объявили в Киеве, а также на территории Киевской, Харьковской и Черниговской областей.
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