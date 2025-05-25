Дмитрий Миляев обратился к тулякам после массированной воздушной атаки БПЛА

Тульская область ночью снова подверглась массированной воздушной атаке вооруженных сил Украины. С 22:08 24 мая до 08:00 25 мая подразделениями ПВО Минобороны России было поражено 20 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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