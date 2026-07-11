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«Я уже участвую в выборах»: Надеждин* отреагировал на признание его иноагентом

«Я уже участвую в выборах»: Надеждин* отреагировал на признание его иноагентом

Минюст России признал политика Бориса Надеждина* иноагентом — его имя внесли в реестр 10 июля. Вместе с ним статус получили движение «Штаб кандидатов»*, журналистка Екатерина Воропай* и предприниматель Тимофей Рогожин*.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Надеждина, как политического кукловода нельзя пускать в кандидаты...  У него постоянно дергается его политический глаз -то вашим...то нашим..  Мандалинщик !
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4 н.