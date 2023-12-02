Матч «Баварии» и «Униона» отменен из-за сильного снегопада

Матч 13-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Унионом» отменен из-за непогоды. Сегодня, 2 декабря, в Мюнхене был запланирован матч 13-го тура Бундеслиги, в котором «Бавария» должна была встретиться с «Унионом».