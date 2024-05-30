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Немецкий политик Али: Переговорная позиция Украины сейчас хуже, чем год назад

Немецкий политик Али: Переговорная позиция Украины сейчас хуже, чем год назад

В данный момент Киев находится в неблагоприятной позиции перед началом возможных переговоров с Москвой, сообщила сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Амира Мохамед Али, передает Das Erste.

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