Немецкий политик Али: Переговорная позиция Украины сейчас хуже, чем год назад

В данный момент Киев находится в неблагоприятной позиции перед началом возможных переговоров с Москвой, сообщила сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Амира Мохамед Али, передает Das Erste.
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