«Ветераны России» призвали проверить Юрия Шевчука на зарубежное финансирование

А также внести его в реестр иностранных агентов Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов обратился с требованием внести лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука в реестр иностранных агентов, сообщает NEWS.
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