Запомните, а лучше запишите - между Россией и Китаем нет никакого военного союза! Об этом не раз говорили и Путин, и Си.
Россия и Китай - никакого военного союза
Комментарии
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КОНСТАНТИН ЗЕЛЕПУХИН
Сколько можно твердить на всех уровнях… Нет у России друзей-только армия,авиация и флот!!!
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39 мин.
лина любимцева
Умничка!!... ТАК и будем говорить!!
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3 мин.
лл
лина любимцева
Меня тоже беспокоит все то, о чем вы сейчас сказали.... И такое подозрение, ЧТО ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНО!! Как бы к этому подводится...
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1 мин.
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