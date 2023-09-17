Россия и Китай - никакого военного союза

Сколько можно твердить на всех уровнях… Нет у России друзей-только армия,авиация и флот!!!

лл

лина любимцева

Меня тоже беспокоит все то, о чем вы сейчас сказали.... И такое подозрение, ЧТО ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНО!! Как бы к этому подводится...