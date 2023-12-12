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Царьград

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Фаворит Пугачёвой объяснил, почему SHAMAN не стал её любимчиком

Фаворит Пугачёвой объяснил, почему SHAMAN не стал её любимчиком

Сергей Савин заявил, что у Ярослава Дронова не было шансов стать любимцем сбежавшей артистки, поскольку ей нравятся брюнетыВ 2013 году Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, был участником шоу "Фактор А".

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