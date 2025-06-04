«Ванкувер» продлил Форборта на год, зарплата – 2 млн долларов. У защитника 11 очков и 77 блоков в 54 играх в сезоне

Новое соглашение с 33-летним игроком рассчитано на один сезон, зарплата – 2 миллиона долларов. В сезоне-2024/25 американец провел за «Кэнакс» 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 11 (2+9) очков при полезности «минус 7», 45 минутах штрафа и среднем времени на льду 17:06.
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