Жителя Самары осудили на 23 года за диверсию на нефтезаводе

Житель Самары Сергей Остроушко получил 23 года лишения свободы за диверсию на нефтезаводе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
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