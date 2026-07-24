**Макеевка, кв Строитель д 12.** «**Течет крыша на 9 этаже уже 8 лет, никто ничего делать не хочет, в соседнем доме сделали крышу, а наш дом так и оставили!»** https://t.
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**Макеевка, кв Строитель д 12.** «**Течет крыша на 9 этаже уже 8 лет, никто ничего делать не хочет, в соседнем доме сделали крышу, а наш дом так и оставили!»** https://t.
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