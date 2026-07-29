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Тульские новости

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Щёкинский суд продолжает рассматривать дело Оксаны Шитовой

Щёкинский суд продолжает рассматривать дело Оксаны Шитовой

Экс-начальница правового отдела УВД по СВАО обвиняется в предоставлении фальшивых документов, включая приказ по личному составу с заменённым листом и акт об отказе сотрудника ознакомиться с приказом о наказании.

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