Щёкинский суд продолжает рассматривать дело Оксаны Шитовой

Экс-начальница правового отдела УВД по СВАО обвиняется в предоставлении фальшивых документов, включая приказ по личному составу с заменённым листом и акт об отказе сотрудника ознакомиться с приказом о наказании.
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