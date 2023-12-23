Украинский БПЛА разрушил жилой дом в Бердянске

Украинские дроны вновь атаковали город Бердянск, что привело к разрушению одного жилого дома. Об этом сообщил Владимир Рогов, член главного совета администрации Запорожской области, в своем Telegram-канале.
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