«Северные потоки» не были законной военной целью, заявил немецкий прокурор Штефан Шмидт. Он по завершении первого заседания суда в Гамбурге подчеркнул, что обвиняемый, 50-летний украинец Сергей Кузнецов, и его сообщники осознавали, что газопроводы не являлись законными военными целями.
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