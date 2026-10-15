«Северные потоки» не были законной военной целью, заявил немецкий прокурор Штефан Шмидт. Он по завершении первого заседания суда в Гамбурге подчеркнул, что обвиняемый, 50-летний украинец Сергей Кузнецов, и его сообщники осознавали, что газопроводы не являлись законными военными целями.