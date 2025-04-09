World One передал предупреждение: почему человечеству осталось 25 лет? Глобальный прогноз, рассчитанный суперкомпьютером World One, шокировал научное сообщество:… Суперкомпьютер предрек конец света к 2050 году: что не так с планетой? .
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