Первые две фазы испытаний российского уникального препарата от рака печени прошли успешно. Об этом 17 октября сообщил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
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