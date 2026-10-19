CRUDE OIL: BTF Turned Bullish Near $88 — Trend Still Intact? Crude Oil Futures NYMEX:CL1! BallaJi Crude oil provides a compelling example of how directional market structure can develop over several trading sessions.
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