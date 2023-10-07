Радимов рассказал, чего не хватает «Зениту» после ухода Кузяева

Владислав Радимов рассказал, что «Зенит» без Далера Кузяева потерял в командной скорости. Бывший игрок сборной России, а ныне тренер Владислав Радимов рассказал, как на «Зените» в отрицательном плане сказался уход Далера Кузяева.