Радимов рассказал, чего не хватает «Зениту» после ухода Кузяева

Владислав Радимов рассказал, что «Зенит» без Далера Кузяева потерял в командной скорости. Бывший игрок сборной России, а ныне тренер Владислав Радимов рассказал, как на «Зените» в отрицательном плане сказался уход Далера Кузяева.
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