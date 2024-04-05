«Не было никакой операции», — подруга Либерж Кпадону вышла на связь, рассказав правду о ее последних днях

Алиана Устиненко хорошо общалась с Либерж Кпадону, но в последнее время их отношения разладились. Публика подозревала, что все происходит из-за семейного уклада жизни девушки, который Либерж не разделяет, но, как предполагает сама Устиненко, все немного иначе.