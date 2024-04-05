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  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
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    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...
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«Не было никакой операции», — подруга Либерж Кпадону вышла на связь, рассказав правду о ее последних днях

«Не было никакой операции», — подруга Либерж Кпадону вышла на связь, рассказав правду о ее последних днях

Алиана Устиненко хорошо общалась с Либерж Кпадону, но в последнее время их отношения разладились. Публика подозревала, что все происходит из-за семейного уклада жизни девушки, который Либерж не разделяет, но, как предполагает сама Устиненко, все немного иначе.

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