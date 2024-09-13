Китай и Египет намерены реализовать консенсус и углублять сотрудничество

Санкт-Петербург, 12 сентября /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Египта Юсуф Алаа Эль-Дин в среду на встрече здесь договорились о дальнейшем реализации консенсуса, достигнутого лидерами двух стран, и углублении сотрудничества.