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Собянин: Городские службы максимально быстро устранят последствия удара БПЛА на Комсомольском проспекте

Собянин: Городские службы максимально быстро устранят последствия удара БПЛА на Комсомольском проспекте

Серьезных разрушений нет Сергей Собянин, который является мэром Москвы, заявил о том, что городские службы незамедлительно приступят к устранению последствий столкновения двух беспилотников с двумя нежилыми зданиями на Комсомольском проспекте.

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