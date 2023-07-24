Собянин: Городские службы максимально быстро устранят последствия удара БПЛА на Комсомольском проспекте

Серьезных разрушений нет Сергей Собянин, который является мэром Москвы, заявил о том, что городские службы незамедлительно приступят к устранению последствий столкновения двух беспилотников с двумя нежилыми зданиями на Комсомольском проспекте.
Серьезных разрушений нет Сергей Собянин, который является мэром Москвы, заявил о том, что городские службы незамедлительно приступят к устранению последствий столкновения двух беспилотников с двумя нежилыми зданиями на Комсомольском проспекте.
Свежие комментарии