Будет ли «рокировка» у демократов? По следам первых дебатов

Скандал в «благородном» семействе! По итогам первых, беспрецедентно ранних, ещё до официального выдвижения, дебатов даже не кандидатов в президенты, а победителей «праймериз» демократа Джо Байдена и республиканца Дональда Трампа, правящая Демократическая партия вплотную встала перед возможной перспективой замены своего кандидата.