«2025 год станет поворотным» Астролог Татьяна Калинина рассказала, сколько будет длиться война Израиля и Палестины – США и Турция вмешаются Астролог Татьяна Калинина, ранее прогнозировавшая обострение конфликта между Израилем и Палестиной, заявила, что война между странами продлится до 23 октября… В конфликте на Ближнем Востоке — проиграют все .