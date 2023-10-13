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В конфликте на Ближнем Востоке — проиграют все

В конфликте на Ближнем Востоке — проиграют все

«2025 год станет поворотным» Астролог Татьяна Калинина рассказала, сколько будет длиться война Израиля и Палестины – США и Турция вмешаются Астролог Татьяна Калинина, ранее прогнозировавшая обострение конфликта между Израилем и Палестиной, заявила, что война между странами продлится до 23 октября… В конфликте на Ближнем Востоке — проиграют все .

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