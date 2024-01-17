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Daily Storm

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Башкирского активиста Фаиля Алсынова приговорили к четырем годам колонии

Башкирского активиста Фаиля Алсынова приговорили к четырем годам колонии

Во время вынесения вердикта перед судом собрались несколько сотен человекБаймакский районный суд Башкирии осудил активиста Фаиля Алсынова на четыре года колонии по статье о разжигании межнациональной розни.

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