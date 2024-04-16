В лектории клуба Музея криптографии расскажут о цифровой безопасности

В лектории дискуссионного клуба Музея криптографии пройдёт первая встреча из цикла — «Доверие 2.0: критическое мышление и цифровая грамотность в эпоху цифровых обманов» Мероприятие пройдёт 20 апреля в 17:00.
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