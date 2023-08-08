Марочко: Противник пытается поджечь леса в попытках остановить продвижение российских войск под Кременной

Переход российской армии в наступление на Купянском направлении и активная оборона с продвижением на Красно-Лиманском поставили командование ВСУ в тяжелое положение из-за отсутствия необходимых резервов.
Популярные статьи
- Вечерние и ночные удары ВКС РФ позволили нарушить планы противника по ротации в Запорожской области
- Депутат Госдумы Хинштейн взял под контроль дело об избиении инвалида СВО
- Пресса США пишет, что новые власти Нигера якобы обратились к ЧВК «Вагнер» за военной помощью на случай иностранного военного вторжения
Свежие комментарии