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Марочко: Противник пытается поджечь леса в попытках остановить продвижение российских войск под Кременной

Марочко: Противник пытается поджечь леса в попытках остановить продвижение российских войск под Кременной

Переход российской армии в наступление на Купянском направлении и активная оборона с продвижением на Красно-Лиманском поставили командование ВСУ в тяжелое положение из-за отсутствия необходимых резервов.

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