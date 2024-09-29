США, Израиль, Украина

pascendi Происходят очень интересные и довольно опасные события. Нетаньяху в Генеральной Ассамблее ООН не единожды обозвал и ООН в целом, и ГА в частности "заслуживающими презрения антисемитами, поддерживающими террористов" -- и заявил: "Мы победили!" (с чего бы? С ними еще не начали толком воевать).