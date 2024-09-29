pascendi Происходят очень интересные и довольно опасные события. Нетаньяху в Генеральной Ассамблее ООН не единожды обозвал и ООН в целом, и ГА в частности "заслуживающими презрения антисемитами, поддерживающими террористов" -- и заявил: "Мы победили!" (с чего бы? С ними еще не начали толком воевать).
США, Израиль, Украина
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Анатолий Анатольев
СМЕРТЬ МИРОВОМУ ЗЛУ и "СРАНАМ" террористов, куда вошел и Израиль!!!!!!!
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16 час.
СЗ
Светлана Зуева
Да уж,это незаконное государство,как израиль,давно надо было припечатать . И хуситы,если продолжат атаковать и блокировать поддержку,уничтожат экономически эту недострану. Неблагодарная нация -европейские евреи,пришедшие на землю Палестины!!!!😡😡😡
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11 час.
S
Seruoki
Израиль становится лидером Мирового Зла? Как исторически быстро идут трагические превращения...
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8 час.
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