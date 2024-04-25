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Воюющий за Россию гражданин Германии рассказал об угрозе депортации

Воюющий за Россию гражданин Германии рассказал об угрозе депортации

Иностранец Эрих Биттерман, воюющий в зоне СВО за Россию, рассказал, что ему грозит депортация в родную страну, где его могут приговорить к длительному тюремному заключению.

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Комментарии
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Eduard
Вот куда смотрит наша власть? На друзей просто плюют,зато врагов называют&quot;наши партнеры&quot;! Партнеры по чему собственно,по обмену Санкциями?
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16 час.
Eduard
Если челоаек приехал в Россию и просит её гражданства,то Росмия должна просто его дать! Надо конечно мигрантов Азии как-то отделить.Ну например проходивщие службу,воевавшие за Россию!
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16 час.

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