Из-за чего император Барбаросса враждовал с Папой Римским

Среди самых влиятельных личностей в истории Европы невозможно не вспомнить Рыжую Бороду или Фридриха Барбароссу, который за время своего правления сумел больше, чем все остальные – объединить почти две тысячи государств, поучаствовать в нескольких крестовых походах и даже столкнуться с вопросами религии и Папой Римским.