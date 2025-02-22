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Из-за чего император Барбаросса враждовал с Папой Римским

Из-за чего император Барбаросса враждовал с Папой Римским

Среди самых влиятельных личностей в истории Европы невозможно не вспомнить Рыжую Бороду или Фридриха Барбароссу, который за время своего правления сумел больше, чем все остальные – объединить почти две тысячи государств, поучаствовать в нескольких крестовых походах и даже столкнуться с вопросами религии и Папой Римским.

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