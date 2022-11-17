Санкции и мобилизация обвалили потребительский рынок Екатеринбурга

Санкционный экономический кризис сильно ударил по потребительскому рынку Екатеринбурга. Розничный товарооборот крупных и средних предприятий за январь-сентябрь 2022 года составил 283 миллиарда рублей, или 86% к аналогичному уровню 2021 года.