Micro Nasdaq 100 (15m) — Short Intraday, Long Bias on Higher TF Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI_DL:MNQ1! NovaQuantX Micro Nasdaq 100 (15m) is currently showing short‑side pressure, with the intraday structure leaning toward a corrective move after the recent bullish leg.
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