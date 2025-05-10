Москва нанесла сокрушительный удар по Банковой, США начали эвакуацию из Киева Юлия СоколоваКонфликт на Украине вступает в новую фазу, когда дипломатические попытки примирения рушатся на глазах, а поле боя диктует свои условия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии