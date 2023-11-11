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Звездные дожди ноября: когда загадывать желания

Звездные дожди ноября: когда загадывать желания

Звездные дожди ноября: когда загадывать желанияЗагадала желаниеЕсли выучить расписание метеорных «дождей», желания можно загадывать круглый год: почти в каждом месяце Земля проходит точку пересечения своей орбиты с орбитой того или иного метеорного потока.

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