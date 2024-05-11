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Наполеонишка Макрон, понижение ставок и напуганный Зеленский

Наполеонишка Макрон, понижение ставок и напуганный Зеленский

Никак не возьму в толк, из-за чего так украинцы на Макрона опять взъелись? Он искренне попытался, причем не по своей воле, а из-за пинка, который ему Вашингтон прописал.

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Комментарии
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Eduard
Нет Макарон не ведет войну,он просто отправляет легионеров по россиянам палить.Во Франции такая народная забава отправлять наемников по всему миру!
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4 час.
Eduard
Кстати знаменитые &quot;мушкетеры&quot; Дюма,тоже наемники,про сто Дюма их романизировал,мол привез такие Дартарьян алмазы королеве,ни ондного бриллианта не пропил и не подменил!
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4 час.

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