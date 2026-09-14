Памфилова: полный переход на онлайн-голосование в России не планируется

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова 13 сентября на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге сообщила, что в России не планируется полный переход на онлайн-голосование.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Правительство Рос...
- Вашингтон готовит...
- GS Поздний ужин оказ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым