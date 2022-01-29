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Пашинян получает реальную власть. Для чего?

Пашинян получает реальную власть. Для чего?

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку — официальный сайт главы государства: «После долгих размышлений, решил уйти с поста Президента Республики после активной работы около четырех лет.

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