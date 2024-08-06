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Суд США признал Google монополистом в сфере поисковых систем на смартфонах Фед...

Суд США признал Google монополистом в сфере поисковых систем на смартфонах Фед...

Суд США признал Google монополистом в сфере поисковых систем на смартфонахФедеральный судья США вынес решение по антимонопольному иску против компании Google, признав её виновной в незаконной монополизации рынка поисковых систем, сообщает Bloomberg.

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