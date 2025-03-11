PNAS: токсины в воздухе нарушают взаимодействие мозговых клеток и повреждают их

Американские нейробиологи из Института Скриппса в Калифорнии раскрыли механизм, с помощью которого загрязнение воздуха может негативно влиять на мозг, способствуя развитию таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и аутизм.
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