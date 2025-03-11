Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 524 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Старицын
    Уважаемый наш президент Владимир Владимирович, пишу Вам письмо и не знаю, дойдёт ли до вас. Вы человек очень занятой,...Белый дом: советн...
  • Evgeni Velesik
    Искандер и Орешник стоят на страже! Как тот пронепоезд!Трамп признал, чт...
  • Виктор Старицын
    Уважаемый наш президент Владимир Владимирович, пишу Вам письмо и не знаю, дойдёт ли до вас. Вы человек очень занятой,...Песков: Путин про...

PNAS: токсины в воздухе нарушают взаимодействие мозговых клеток и повреждают их

PNAS: токсины в воздухе нарушают взаимодействие мозговых клеток и повреждают их

Американские нейробиологи из Института Скриппса в Калифорнии раскрыли механизм, с помощью которого загрязнение воздуха может негативно влиять на мозг, способствуя развитию таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и аутизм.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх