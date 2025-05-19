В Новосибирске полицейские пресекли деятельность нескольких незаконных игорных заведений

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с коллегам из региональной Прокуратуры, а также при силовой поддержке бойцов спецподразделений Росгвардии и ГУФСИН пресекли деятельность ряда игорных заведений.