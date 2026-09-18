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Явка на выборах депутатов в ГД к концу первого дня составила 29,76%

Явка на выборах депутатов в ГД к концу первого дня составила 29,76%

Завершился первый день выборов депутатов Госдумы. Явка составила 29,76%, сообщил ЦИК РФ на сайте . Выборы депутатов в Государственную думу проходят в России в течение трех дней, с 18 по 20 сентября.

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