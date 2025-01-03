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Закон, порядок, государство

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Руководящий состав МВД России исполнил новогодние мечты детей на «Елке желаний»

Руководящий состав МВД России исполнил новогодние мечты детей на «Елке желаний»

Вслед за Министром внутренних дел Российской Федерации генералом полиции Российской Федерации Владимиром Колокольцевым по традиции эстафету добрых дел в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» продолжили его заместители и руководители подразделений центрального аппарата МВД России.

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