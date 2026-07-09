Fars: тела Хаменеи и членов его семьи будут погребены в мавзолее имама Резы

После завершения церемонии прощания и молитвы тела экс-главы Ирана Али Хаменеи и членов его семьи будут перемещены в одну из галерей мавзолея имама Резы, где состоится церемония погребения, на которой будут присутствовать близкие и представители офиса покойного лидера.