12 известных крылатых выражений с интересной исторической подоплёкой

Когда мы говорим «гвоздь программы», интересно, какой гвоздь мы представляем? Почему говорят «раскусить человека», ведь мы же не пробуем его на зубок? Я озадачился происхождением некоторых распространенных фраз и нырнул в лингвистическую пучину.
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