12 известных крылатых выражений с интересной исторической подоплёкой

Когда мы говорим «гвоздь программы», интересно, какой гвоздь мы представляем? Почему говорят «раскусить человека», ведь мы же не пробуем его на зубок? Я озадачился происхождением некоторых распространенных фраз и нырнул в лингвистическую пучину.