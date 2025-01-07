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Военное обозрение

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  • КАЗАКОВ ВЛАДИМИР
    Я что-то забыл, сколько азеров и почему живет лет тридцать в одной тоько Москве. Не говорю о всей Росии. Что-то не оч...Алиев потребовал ...
  • В С
    Бля ... мёртвый город. Надо такое же  сделать с Кукуевом и Львовым.За ВСУ в Торецке ...
  • Светлана Зуева
    Это ж надо такому присниться.....🙄🙄🙄ВС ВСУ утверждают...

В плен попало большое количество военнослужащих ВСУ, пытавшихся контратаковать в Курской области

В плен попало большое количество военнослужащих ВСУ, пытавшихся контратаковать в Курской области

Украинские контратаки в российском приграничье закончились неудачно.

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NN
N N
- Ты почему сдался? Так это, патроны кончилися!
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