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Таллин ищет правовое обоснование депортации жителей Эстонии за получение российского гражданства

Таллин ищет правовое обоснование депортации жителей Эстонии за получение российского гражданства

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство республики ищет способ, позволяющий депортировать из страны эстонских жителей за принятие российского гражданства, – сообщает в пятницу, 1 декабря, газета Postimees.

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