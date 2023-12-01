Таллин ищет правовое обоснование депортации жителей Эстонии за получение российского гражданства

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство республики ищет способ, позволяющий депортировать из страны эстонских жителей за принятие российского гражданства, – сообщает в пятницу, 1 декабря, газета Postimees.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии